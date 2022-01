Halle Berry (55) bezieht Stellung zu den Hochzeitsgerüchten! Seit rund einem Jahr ist die Schauspielerin mit dem Sänger Van Hunt (51) zusammen – und überglücklich. Auf ihrem zuletzt im Netz veröffentlichten Kussfoto schien es sogar, als seien die beiden vor den Traualtar getreten. Viele Fans und Promis haben dem Paar bereits gratuliert. Doch nun klärt Halle auf: Sie ist gar nicht verheiratet!

Auf Instagram postete die 55-Jährige ein Selfie mit ihrem viereinhalb Jahre jüngeren Partner und schrieb: "Wir haben nur ein bisschen Neujahrsspaß." Die Leute hätten in ihrem vorherigen Beitrag nicht nach rechts gewischt und dadurch nicht die Auflösung des Fotos gesehen. Nach dem Kussfoto mit den Worten "Es ist offiziell..." kam ein Selfie mit der Fortsetzung "Es ist 2022." Dennoch bedankte sich die ehemalige James Bond-Darstellerin für die lieben Glückwünsche: "Das hat unsere Herzen wirklich berührt."

Auch wenn Halle und Van sich mit der Hochzeit offenbar noch etwas Zeit lassen, steht für die zweifache Mutter fest, dass Van ihr absoluter Traummann ist. In ihrer Rede bei der Veranstaltung "4th Annual Celebration of Black Cinema and Television" bezeichnete sie den Musiker laut People als Liebe ihres Lebens. Erst durch ihn habe sie gemerkt, wie wahre Liebe aussehe.

Instagram / halleberry Halle Berry und Van Hunt

Getty Images Van Hunt und Halle Berry im Dezember 2021 in Los Angeles

Getty Images Halle Berry und Van Hunt im Oktober 2021 in Los Angeles

