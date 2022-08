Cheyennes Hochzeits-Countdown: Jimi Blue macht sich frisch!

Es könnte schon bald so weit sein! Vergangenes Jahr machte Nino Sifkovits der TV-Bekanntheit Cheyenne Ochsenknecht (22) einen Heiratsantrag. Zuletzt deutete die Beauty auch immer wieder an, dass die große Trauung schon bald stattfinden wird. Die Braut in spe scheint schon mal ihre Hochzeitsnägel fertig zu haben. Und jetzt macht sich auch der Rest der großen Ochsenknecht-Familie langsam fertig: So bereitet sich Cheyennes großer Bruder Jimi (30) vor!

In seiner Instagram-Story zeigte er nun, wie er sich wohl langsam auf den großen Tag seiner Schwester einstellt. Jimi meldete sich vom Friseur und schrieb dazu: "Ich mache mich fertig für euch Cheyenne und Nino." Einige Stunden später meldete er sich mit seiner Freundin Laura Marie Geissler bei seinen Followern. Die beiden hatten eine Gesichtsmaske drauf und scheinen perfekt für Cheyennes Hochzeit aussehen zu wollen. Wann genau die Sause steigt, weiß man aber noch nicht – lange dürfte es aber nicht mehr dauern.

Dass es eine Sommerhochzeit werden würde, verriet Cheyenne bereits auf Social Media. Und nach der Trauung ist anscheinend auch schon Baby Nummer zwei geplant. Ihre Tochter Mavie soll wohl auch dieses Jahr schon ein Geschwisterchen bekommen. "Wir 'planen', bald wieder schwanger zu werden, weil wir beide Geschwister haben", erklärte die Blondine.

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, August 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie und ihrem Verlobten Nino

