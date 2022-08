"Das größte Comeback": Alle Infos zu Dieter Bohlens Tour

Von Dieter Bohlen (68) gibt es bald jede Menge zu hören! Kürzlich wurde bekannt, dass der Poptitan in der kommenden und letzten DSDS-Staffel wieder als Chefjuror sitzen wird. Wer neben ihm Platz nehmen darf, ist noch nicht vollständig geklärt. Der Sänger wünschte sich bereits Pietro Lombardi (30) und Shirin David (27) an seiner Seite. 2023 scheint sowieso Dieters großes Jahr zu werden. Er kehrt nicht nur zu DSDS zurück, sondern geht auch auf große Livetour!

Unter dem Motto "Das größte Comeback aller Zeiten! Mit allen Nummer-eins-Hits live on Tour" stattet der Produzent nächstes Jahr zehn deutschen Städten einen Besuch ab und präsentiert die erfolgreichsten Songs aus Modern Talking-Zeiten. Unter anderem ist er ab dem 16. April in Köln, Hamburg und Berlin. Dieters Songs wie "You’re My Heart, You’re My Soul" oder "Cheri Cheri Lady", die er damals mit Thomas Anders (59) zum Besten gab, werden dabei sicherlich nicht auf der Setlist fehlen.

Ob Dieters Freunde und ehemalige DSDS-Kandidaten wie Pietro Lombardi, Alexander Klaws (38) oder Beatrice Egli (34) auf der Tour mit dabei sein werden, ist bisher nicht bekannt. Doch wer Dieter live erleben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Auf Eventim fängt der Ticketpreis für die Comeback-Tour bei 75 Euro an und das für einen Stehplatz. Außerdem gibt es V.I.P.-Packages für 245 Euro. Das Ticket beinhaltet, dass man Dieter persönlich treffen darf.

Anzeige

ActionPress "Modern Talking": Dieter Bohlen und Thomas Anders

Anzeige

ActionPress / Krick, Jens Dieter Bohlen bei seinem Comeback-Auftritt, August 2022 in Bonn

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de