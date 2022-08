Ein neuer Verehrer? Jesy Nelson freut sich über Strauß Rosen

Hat Jesy Nelson (31) einen neuen Mann an ihrer Seite? Das Liebesleben des ehemaligen Little Mix-Mitglieds sorgte in den vergangenen Jahren schon für jede Menge Schlagzeilen. Nachdem sie knutschend mit Emily in Paris-Hottie Lucien Laviscount (30) gesichtet wurde, wurde ihr auch immer wieder eine Liaison mit On-off-Freund Harry James nachgesagt. Von Letzterem soll sie sich im April jedoch endgültig getrennt haben. Doch nun deutet Jesy im Netz an, dass sie neu vergeben sein könnte!

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige jetzt einen verdächtigen Schnappschuss. Darauf ist ein großer Strauß roter Rosen zu sehen – etwa von einem neuen Verehrer? Die "Shout Out To My Ex"-Interpretin scheint sich jedenfalls sehr über das aufmerksame Präsent zu freuen. Zu dem Foto postet sie ein Emoji mit Herzaugen und ein Affen-Emoji mit vorgehaltener Hand. Allzu viel will Jesy also offenbar noch nicht mit ihrer Community teilen.

Ob es sich bei dem Rosenkavalier gar wieder um ihren Ex Harry handelt? Eigentlich hatten sich die Girlband-Bekanntheit und der Produzent schon 2018 getrennt. Im Netz zeigte sich das einstige Paar jedoch sogar Ende des vergangenen Jahres noch in Flirtlaune. Unter den Posts des jeweils anderen hinterließen sie zahlreiche Flammen-Emojis.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im April 2021

Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Strauß Rosen

Getty Images Jesy Nelson und Harry James bei den Brit Awards 2018

