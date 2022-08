Fußball-Stars Ashlyn Harris und Ali adoptieren weiteres Kind

Ashlyn Harris (36) und 'Ali' Krieger (38) verkünden tolle Baby-News! Im Dezember 2019 gaben sich die zwei US-Fußballerinnen nach zehn Jahren Beziehung das Ja-Wort! Zwei Jahre später krönten die beiden Frauen ihre Liebe mit der Adoption eines kleinen Babys und erfüllten sich somit ihren lang gehegten Kinderwunsch. Nun sollte Töchterchen Sloane Phillips zur großen Schwester werden: Ashlyn und ihre Ehefrau Ali haben einen kleinen Jungen adoptiert!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Ashlyn die freudigen News mit ihren Fans: Sie postete eine süße Bilderreihe von sich und ihrem kleinen Sohn! Unter dem Baby-Post schrieb die Sportlerin unter anderem glücklich: "Meine Frau und ich freuen uns, mitteilen zu können, dass wir einen kleinen Jungen adoptiert haben. [...] Wir sind so dankbar für die Liebe und Unterstützung". Gleichzeitig verriet Ashlyn auch den Namen des kleinen Familienzuwachses: Ihr Sohn heißt Ocean Maeve Krieger-Harris.

Die Fans des Ehepaares sind ganz aus dem Häuschen: "Herzlichen Glückwunsch! Willkommen in der Fußballfamilie", "Herzlichen Glückwunsch zu eurer süßen, wachsenden Familie!" oder "Du und deine Familie sind so süß! Ich wünsche dir und deiner Familie das Beste!", schrieben einige User aufgeregt in die Kommentarspalte.

Instagram / ashlynharris24 Ashlyn Harris zeigt ihren kleinen Sohn

Instagram / ashlynharris24 Ashlyn Harris mit ihrem Sohn im August 2022

Instagram / ashlynharris24 Ashlyn Harris zeigt ihren kleinen Sohn

