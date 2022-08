Nach Liebes-Comeback: JoJo Siwa und Kylie wieder getrennt!

Es sollte einfach nicht klappen! Im Oktober 2021 trennten sich JoJo Siwa (19) und ihre Freundin Kylie Prew. Doch nachdem die US-Amerikanerin im vergangenen März bestätigte, dass sie wieder verliebt und in einer Beziehung ist, wurde schnell klar: JoJos neue Freundin ist niemand Geringeres als ihre Ex-Freundin! Nun soll aber alles schon wieder vorbei sein: JoJo und Kylie gehen wieder getrennte Wege!

In einem Livestream auf Instagram bestätigte Kylie, dass sie und der "Dance Moms"-Star bereits seit zwei Monaten getrennt sind: "Ich bin mir natürlich über alles bewusst, was gerade auf TikTok passiert. Ich mag keine Dramen und es macht mich sehr nervös, [...] aber jemand hat mich gerade gefragt, ob ich Single bin. Ich bin es", gab sie ehrlich zu. Böses Blut scheint zwischen den beiden jungen Frauen aber nicht zufließen: "Es ist alles in Ordnung. [...] ich will nur reinen Tisch machen. Wir sind beide sicher und glücklich und gesund und das ist alles, was zählt", ergänzte Kylie außerdem.

Schon im vergangenen Juni teilte JoJo den letzten Post mit ihrer Ex-Freundin: In der ersten Folge ihrer Facebook-Watch-Serie "JoJo Goes" ging die 18-Jährige zu ihrer ersten Pride-Veranstaltung – dort überraschte Kylie den TikTok-Star. JoJo selbst äußerte sich bis dato nicht zur der Trennung.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und ihre Freundin Kylie in Disneyland

Getty Images Kylie und JoJo Siwa im September 2021

Instagram / itsjojosiwa Kylie Prew und JoJo Siwa im August 2021

