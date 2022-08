Neuer Lover: Demi Lovato und Jute$ händchenhaltend unterwegs

Ist Jute$ etwa der neue Mann an der Seite von Demi Lovato (29)? Erst vor wenigen Wochen plauderte ein Insider aus, dass die Sängerin wieder vergeben sei. Auch die Freunde sowie die Familie der "Tell Me You Love Me"-Interpretin habe ihren neuen Partner bereits kennengelernt und sei von ihm begeistert. Doch um wen es sich bei dem Mann handelt, verriet der Informant jedoch nicht. Jetzt zeigte sich Demi aber erstmals Händchen haltend mit dem Musiker Jute$.

Paparazzi lichteten die Schauspielerin vor wenigen Tagen gemeinsam mit dem 23-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Jordan Lutes heißt, in New York ab. Händchen haltend und turtelnd verließ das Paar ein italienisches Restaurant. Für ihr gemeinsames Abendessen wählte Demi ein rockiges Outfit, bestehend aus einem ausgefransten Karo-Rock und einer weiten Lederjacke. Der Kanadier entschied sich für einen Pullover mit Sternchen und eine Jeans im Used-Look.

Vor dem Bekanntwerden ihrer neuen Beziehung war es längere Zeit ruhig um das Liebesleben der 29-Jährigen. Stattdessen sorgte die Musikerin mit ihrem Sucht-Problem für Schlagzeilen. Doch im Juli verriet Demi voller Stolz in einem Interview mit dem Radiosender Mix 104.1: "Ich akzeptiere mein Leben so, wie es ist, sodass ich wirklich selten über Substanzen nachdenke, was eine wunderbare Sache ist und etwas, von dem ich nie dachte, dass es mir passieren würde."

Splash News Jute$ und Demi Lovato in New York, 2022

Splash News Demi Lovat und Jute$, 2022

Getty Images Demi Lovato, Dezember 2017

