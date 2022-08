Neuer Mann: Ist Sängerin Demi Lovato etwa wieder vergeben?

Schwebt Demi Lovato (29) etwa auf Wolke sieben? Nach ihrer Trennung von Max Ehrich (31) im September 2020 blieb es längere Zeit ruhig um das Liebesleben der Sängerin. So musste sich die Camp Rock-Darstellerin auch erst einmal auf sich selbst konzentrieren, da sie sich wegen ihres Drogenkonsums Ende vergangenen Jahres zum dritten Mal in eine Entzugsklinik begab. Mittlerweile steht Demi wieder mit beiden Beinen im Leben und soll auch einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Die 29-Jährige hat wohl neben ihrer Arbeit an dem neuen Album noch Zeit gefunden, eine neue Liebe kennenzulernen. Das wurde dem Magazin People von einem Insider aus dem engen Kreis der Schauspielerin zugetragen. "Es ist eine wirklich glückliche und gesunde Beziehung", berichtete die Quelle. Der neue Mann an Demis Seite konnte wohl auch Familie und Freunde der "Sorry Not Sorry"-Interpretin von sich überzeugen. "Er ist ein supertoller Typ", schwärmte der Tippgeber. Weitere Details zu ihrer neuen Flamme sind jedoch nicht bekannt.

Vor wenigen Tagen erst hatte die "Confident"-Sängerin ihr Pronomen geändert, nachdem sie sich im letzten Jahr als nicht-binär geoutet hatte. "Ich habe die Pronomen sie/ihr wieder für mich angenommen", berichtete sie und erklärte, dass sie sich momentan wieder femininer fühle.

Getty Images Demi Lovato, Dezember 2017

Action Press / Backgrid Demi Lovato im Juni 2022

Getty Images Demi Lovato, Musikstar

