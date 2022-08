Solo oder verliebt? So lautet Gerda Lewis' Beziehungsstatus

Gerda Lewis (29) verrät, wie es aktuell um ihr Liebesleben steht! In den vergangenen Wochen brachte die einstige Bachelorette die Gerüchteküche wieder ordentlich zum Brodeln. Immerhin sah man die hübsche Influencerin oft mit Chris Jebens zusammen – dabei zeigte sie sich sogar knutschend und im gemeinsamen Italien-Urlaub mit dem einstigen Love Island-Hottie. Gegenüber Promiflash sprach Gerda nun über ihren Beziehungsstatus und gab einige Einblicke in ihr Dating-Leben!

Bei der diesjährigen Glow-Messe gab Gerda einige Details aus ihrem Privatleben preis und stellte klar, dass sie ihr Single-Dasein genießen würde – so habe die 29-Jährige momentan beruflich dermaßen viel um die Ohren, dass sie gar nicht aktiv zum daten komme. Abgeneigt sei die einstige GNTM-Kandidatin neuen Bekanntschaften gegenüber jedoch nicht. "Ich bin immer für alles offen. [...] Wenn man jemanden trifft, der einen interessiert – ja, why not", verriet sie Promiflash und fügte hinzu, dass sie einen potenziellen neuen Flirt allerdings nicht an die große Glocke hängen wolle.

Ihre Liebe noch einmal im TV zu suchen, wäre für Gerda jedoch keine Option mehr. "Außer es wäre eine neue, richtig coole Show", erklärte sie in dem Interview. "Aber aktuell würde ich eher sagen Nein. Ich würde mich eher so hinter der Kamera sehen, als Moderatorin. Das kann ich mir wiederum vorstellen", plauderte sie weiter aus.

Anzeige

Instagram / pini_colada_ Chris Jebens und Gerda Lewis im Juni 2022

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im August 2022

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de