Bye bye Dubai? Wollen die Harrisons zurück nach Deutschland?

Können sie sich eine Rückkehr vorstellen? Vor rund anderthalb Jahren wanderten Sarah (31) und Dominic Harrison (31) mit ihren Kids Mia und Kyla nach Dubai aus und haben sich dort mittlerweile gut eingelebt. Was sie besonders an der neuen Heimat lieben? Die Freiheit – denn in Deutschland seien sie zu bekannt, um hier entspannt leben zu können. Schließen die Harrisons deshalb eine Rückkehr nach Deutschland komplett aus?

"Man weiß nie. Mal schauen, was passiert. Aber aktuell denken wir an unser wunderschönes Zuhause, das wir uns so schön gemacht haben. Und da wollen wir auf jeden Fall erst mal nicht weg", verriet Sarah im Promiflash-Interview auf der Glow. Die kleine Familie scheint sich in Dubai also pudelwohl zu fühlen. Sie freuen sich auch auf die neuen Lebensabschnitte, die nun in der Metropole bevorstehen: "Mia kommt in die Schule. Das ist auch noch mal ein neues Kapitel für uns als Eltern. Wir genießen das, wir lassen das auf uns zukommen", fügte Dominic hinzu.

Den beiden Töchtern scheint es sowohl in Dubai als auch in Deutschland gut zu gehen, sie verstehen aber auch den Unterschied zwischen Zuhause und Besuch: "Also Mia versteht das schon ziemlich gut, was Dubai ist – und dass in Deutschland die Oma und Hotel und in Dubai unser Alltag und ihr Kinderzimmer sind", erklärte Dominic im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Juli 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Juni 2022

