Sie haben dort mehr Freiheiten! 2020 wanderten die YouTuber Sarah (30) und Dominic Harrison (30) nach Dubai aus und bauten sich dort ein Leben auf. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern Mia und Kyla genießen sie die begehrte Metropole. Obwohl sie ab und an auch noch nach Deutschland zurückkehren, um Sarahs Familie zu besuchen, betonten sie nun: In Dubai fühlen sie sich aus einem bestimmten Grund wohler!

"Wir haben hier in Dubai mehr Privatsphäre. Hier können wir Dinge tun, die wir in Deutschland mit den Kindern gar nicht mehr tun können", erzählte Sarah nun ehrlich im Vipstagram-Talk von RTL. Offenbar sind sie bereits zu bekannt, um alltägliche Unternehmungen in ihrer einstigen Heimat problemlos durchführen zu können. Apropos Privatsphäre – gibt es auch mal lautere Diskussionen im Hause Harrison?

"Sarah ist ein Mensch, der nicht streiten kann. Ich bin daraufhin auch so, dass ich sage, bevor wir jetzt rumzicken oder rumdiskutieren, das sparen wir uns", stellte Dominic daraufhin klar. Es scheint also ziemlich harmonisch bei den Influencern abzulaufen.

