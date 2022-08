Lauren Goodger hat Asche ihres verstorbenen Babys zu Hause

Lauren Goodger (35) hat ihre Kleine jetzt für immer bei sich. Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin verkündete vergangenes Jahr, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Doch im Juli dieses Jahres musste die Britin einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Ihre Tochter Lorena verstarb zwei Tage nach der Geburt. Vor zwei Wochen nahm Lauren Abschied von ihrem Baby – nach der Beerdigung ist sie Lorena jetzt ganz nahe.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige ihren Fans mit, dass sich die Asche ihrer verstorbenen Tochter nun bei ihr zu Hause befindet. Lauren veröffentlichte ein Foto, das ihren ältesten Nachwuchs Larose und die kleine Urne zeigt. "Wir haben heute Lorenas Asche abgeholt. Sie ist jetzt zu Hause bei uns", schrieb sie zu dem Bild. Ihre Worte versah sie mit einem traurigen Smiley und einem Engel-Emoji.

Lauren hatte Anfang Juli mit einem weiteren schweren Verlust zu kämpfen – ihr Ex-Freund Jake McLean kam bei einem Autounfall in der Türkei ums Leben. Das einstige Liebespaar war von 2012 bis 2016 zusammen. Die Beauty gedachte seiner auf ihrem Instagram-Profil: "Meine Gedanken sind bei deiner Familie und deinen Freunden."

Anzeige

Getty Images Lauren Goodger im Juni 2018 in London

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrer Tochter Larose

Anzeige

Instagram / laurengoodger Jake McLean und seine Ex-Freundin Lauren Goodger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de