Location und Co.: Jan Leyk verrät einige Hochzeits-Details

Gehen die zwei schon in die Planung über? Vor wenigen Tagen überraschte Jan Leyk (37) seine Fans mit süßen Liebesnews: Er hat sich mit seiner Freundin verlobt! Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star und die hübsche Blondine wollen also schon bald den Bund der Ehe eingehen. Aber wie soll die Traumhochzeit der beiden aussehen? Jetzt verriet Jan ein paar Details rund um die Hochzeit und die Beziehung!

In seiner Instagram-Story widmete sich der Influencer den Fragen seiner Follower – und die wollten natürlich wissen, wie es um die Hochzeit steht. So fragte ein Fan, ob sie lieber in einer Kirche oder am Strand heiraten wollen. Darüber waren sich Jan und seine Freundin sofort einig: "Eindeutig Hochzeit am Strand!", rief sie und Jan stimmte ihr bei. Viel mehr haben die beiden offenbar noch nicht geplant, denn der Influencer wollte zunächst einmal die Liebe mit der Verlobung besiegeln, bevor es ans Eingemachte geht.

Da der TV-Star seine Liebe zunächst nicht direkt öffentlich thematisiert hatte, interessierte es seine Fans auch brennend, wie lange sie schon ein Paar sind. "Wir haben uns in den paar Monaten nur auf das Körperliche konzentriert, dann kam Kampf der Realitystars, da war ich dann auch einen Monat weg und dann haben wir uns auf irgendein Datum geeinigt, was wir uns gut merken können [...] – also knapp ein halbes Jahr", erklärte Jan.

Instagram / leykenda Jan Leyk und seine Freundin im Juli 2022

Instagram / leykenda Collage: Jan Leyk und seine Freundin im August 2022

jan_leyk_official Jan Leyk im August 2019

