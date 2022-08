Pietro Lombardis DSDS-Comeback: Dieter ist total happy!

Diese Neuigkeit dürfte für große Freude bei allen Fans der Castingshow Deutschland sucht den Superstar gesorgt haben! In der kommenden Jubiläumsstaffel der TV-Sendung wird nicht nur Dieter Bohlen (68) nach einem Jahr Pause sein großes Comeback feiern – auch der Publikumsliebling Pietro Lombardi (30) wird wieder mit von der Partie sein. Auch die Juroren selbst sind ganz aus dem Häuschen: Dieter freut sich total, dass Pietro wieder gemeinsam mit ihm am DSDS-Jurypult sitzen wird!

Via Instagram teilte der Poptitan jetzt einen Clip, in dem er seine große Freude über das DSDS-Comeback zum Ausdruck bringt. "Der Dieter ist glücklich. Warum ist der Dieter glücklich? Weil Pietro wieder dabei ist", betont der 68-Jährige in dem Social-Media-Video und fügt hinzu: "Mensch, wir sind ein Dream-Team." Er freue sich schon jetzt total auf die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Castingshow.

Aber nicht nur Dieter ist bei diesen Neuigkeiten total hin und weg – auch Pietro kann es wohl kaum erwarten, wieder an dem Jurypult Platz zu nehmen. "Ich liebe dich", kommentierte der "Cinderella"-Interpret das Posting und hob zudem hervor: "Du weißt, es wird krass."

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, September 2019

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de