"Sinn des Lebens": Novalanalove geht in ihrer Mama-Rolle auf

Novalanalove (31) kann sich ein Leben ohne ihre Tochter nicht mehr vorstellen! Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, ist zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann Pouya begrüßte sie am 6. August ihre Tochter Nola Kiana auf der Welt. Die Kennenlernzeit scheint die kleine Familie in vollsten Zügen zu genießen. Im Netz ließ Farina nun durchblicken, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 31-Jährige jetzt zu Wort und schwärmte dabei von ihrem Nachwuchs. "Es ist der Sinn des Lebens. Ich habe das Gefühl, ich habe vorher umsonst gelebt", teilte Farina ihre ehrlichen Gedanken mit ihrer Community. Sie sei am liebsten rund um die Uhr in Nolas Nähe. "Wenn ich mal eine Stunde weg war beim Zahnarzt [...] – das bricht mir schon das Herz", gab die frischgebackene Mama ehrlich zu.

Da sich ihr Leben momentan hauptsächlich um die kleine Nola drehe, falle es der Kölnerin auch schwer, ihre Fangemeinde mit anderem Content zu versorgen. "Ich habe gehört, das soll ein bisschen nachlassen", meinte Farina und fügte hinzu: "Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln soll in Zukunft, wie ich meinem Job nachgehen soll und alles. Ich glaube, sie wird immer an mir kleben und ständig überall mit hinmüssen."

