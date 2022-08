Cielo Yoli Rose: Michael Bublé zum vierten Mal Papa geworden

Michael Bublé (46) und Luisana Lopilato (35) dürfen Baby Nummer vier begrüßen! Gemeinsam mit ihren drei Kindern Noah (8), Elias (6) und Vida (4) genießt das Ehepaar ihr turbulentes Familienleben in vollen Zügen. Doch mit der Familienplanung scheinen der Sänger und das Model noch nicht abgeschlossen zu haben: Im vergangenen Februar verkündeten der "Haven't Met You Yet"-Interpret und die Blondine, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. Nun war es endlich so weit: Michael und Luisana durften ihre Tochter auf der Welt der begrüßen!

Auf ihren Instagram-Accounts verkündeten die frischgebackenen Eltern die freudigen Neuigkeiten: "Unsere kleine Cielo Yoli Rose Bublé! Mit 3,8 kg bist du endlich in unser Leben getreten! Danke Gott für diesen unendlichen Segen, wir lieben dich", schrieben die jetzigen Vierfach-Eltern unter einem Bild, das zeigt, wie Luisana und Michael den kleinen Fuß ihres Baby-Girls liebevoll halten.

Die Fans freuen sich für Michael und seine kleine Familie: "Herzlichen Glückwunsch an euch alle – und willkommen, kleines Mädchen", "Willkommen in der Familie, Baby-Girl! Wir lieben dich schon so sehr, Cielo!" oder "Ich könnte nicht glücklicher sein! Ich liebe ihren Namen!", schrieben unter anderem seine Follower in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Michael Bublé im Dezember 2018 in München

Anzeige

Instagram / michaelbuble Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato zeigen ihr Baby

Anzeige

Instagram / michaelbuble Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de