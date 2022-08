Diesen Ex-Juror wollt ihr in der letzten DSDS-Staffel sehen!

Wer war euer Lieblingsjuror? 2001 lief die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Die Show machte im Laufe der Jahre Alexander Klaws (38), Mark Medlock (44), Luca Hänni (27), Beatrice Egli (34) und Co. zu Stars. Nächstes Jahr geht die beliebte Musik-Castingshow in die letzte Runde. Als Juroren sind bisher Dieter Bohlen (68) und Pietro Lombardi (30) verpflichtet. Promiflash wollte von euch wissen, welcher der insgesamt 35 Ex-DSDS-Juroren neben den beiden Platz nehmen soll. So habt ihr abgestimmt!

6.028 Promiflash-Leser nahmen an der Umfrage teil (Stand 19. August, 15 Uhr). Die überwältigende Mehrheit von 2.130 Lesern und damit 35,3 Prozent der Stimmen gingen an Bruce Darnell (65)! Der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror saß im Jahr 2012 neben Dieter und Cascada-Frontfrau Natalie Horler (40) in der DSDS-Jury. In der darauffolgenden Staffel wurden er und Natalie durch Bill (32) und Tom Kaulitz (32) sowie Culcha Candela-Mitglied Mateo Jaschik (43) ersetzt. Die Promiflash-Leser wünschen sich also sehr, Bruce ein letztes Mal als DSDS-Juror in der Jubiläumsstaffel zu sehen.

Weit hinter Bruce auf Platz zwei landete Shirin David (27) mit 444 Stimmen und damit 7,4 Prozent. Dieter selbst äußerte bereits den Wunsch, dass er die Rapperin gerne wieder in der Jury hätte. Promiflash-Leser können sich auch vorstellen, dass Kay One (369 Stimmen bzw. 6,1 Prozent) neben Dieter und Pietro Platz nimmt. Der Musiker saß in der elften Staffel im Jahr 2013 in der Jury. Für eine Überraschung sorgte Musikproduzent Thomas M. Stein (73). Er war Juror der allerersten DSDS-Staffel und bleibt der Öffentlichkeit seitdem mehr oder weniger fern. Dennoch landete er in der Promiflash-Umfrage mit 291 Stimmen auf Platz 5.

Getty Images Bruce Darnell und Dieter Bohlen beim Finale von "Das Supertalent" im Dezember 2013

Instagram / shirindavid Shirin David, YouTuberin

Getty Images Thomas M. Stein, Musikproduzent

