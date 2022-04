Was läuft denn nun zwischen Jason Momoa (42) und Kate Beckinsale (48)? Kurz nachdem der Schauspieler die Trennung von seiner Frau Lisa Bonet (54) öffentlich gemacht hat, wurde er verdächtig vertraut mit der Blondine gesichtet. Nach der Oscar-Verleihung wurden die beiden gemeinsam abgelichtet. Draußen bot der Game of Thrones-Star der Darstellerin sogar sein Jackett an. Seither wird über einen möglichen Flirt spekuliert – doch nun meldete sich Jason persönlich zu den Gerüchten!

Mit Extra TV sprach der 42-Jährige über die Spekulationen nach den aufgetauchten Bildern. Dabei erklärte Jason: Er und Kate haben sich lediglich über die Heimat der Britin unterhalten. "Es war verrückt. Ich habe mich mit einer Frau über ihr Land unterhalten, ich war in England und habe 'Aquaman 2' gedreht. Und alle sagten: 'Datet ihr euch?' Nein, nein", stellte der gebürtige Hawaiianer klar. Dass er ihr sogar seine Jacke überlassen hatte, war für Jason eine Selbstverständlichkeit: "Es war ritterlich, der Frau war kalt!"

In Kate scheint er somit nicht die neue Partnerin an seiner Seite gefunden zu haben. Eine Reunion mit seiner Ex Lisa schließt der zweifache Vater aber ebenfalls aus. "Wir werden nicht wieder zusammenkommen. Aber wir sind für immer eine Familie", hatte er bei der Oscar-Verleihung gegenüber Access Hollywood deutlich gemacht.

Action Press / X17 Jason Momoa und Kate Beckinsale im März 2022

Getty Images Schauspieler Jason Momoa im März 2022

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet im Oktober 2021

