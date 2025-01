Kate Beckinsale schießt wegen Gewichtskritik gegen Fans

Kate Beckinsale (51) hat auf Instagram mit deutlichen Worten gegen Bodyshaming-Trolle ausgeteilt. Nachdem die Schauspielerin ein Foto von sich veröffentlicht hatte, hagelte es Kommentare zu ihrem Gewicht. Einer schrieb: "Es ist keine Kritik, aber ich glaube, du hast zuletzt zu viel Gewicht verloren." Darauf konterte Kate: "Wenn es keine Kritik ist, ist es ein passiv-aggressiver, völlig unnötiger Kommentar von jemandem, der meine Umstände nicht kennt. Behalt deinen Mist beim nächsten Mal für dich." In weiteren Kommentaren wurde sie unter anderem aufgefordert, "etwas zuzunehmen", was sie mit einem bissigen "Nicht jede von uns will Brüste wie deine" beantwortete. Der Post wurde mittlerweile wieder gelöscht.

Schon im Juli 2024 war Kates Gewichtsverlust ein heiß diskutiertes Thema unter ihren Fans. Damals verriet sie auf Instagram ganz offen die traurigen Gründe für ihre Gewichtsabnahme: Diese sei auf den Stress und die Trauer über den plötzlichen Tod ihres Stiefvaters sowie die Krebsdiagnose ihrer Mutter zurückzuführen. "Ich habe miterlebt, wie mein Stiefvater [Regisseur Roy Battersby] auf schockierende Weise starb, meine Mutter hat Krebs im Endstadium und ich habe durch Stress und Trauer ziemlich schnell viel Gewicht verloren", postete sie.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Kate mit Internet-Trollen herumschlagen muss, die sie für ihr Aussehen kritisieren. Im vergangenen Sommer wurde ihr immer wieder vorgeworfen, sich nicht ihres Alters entsprechend zu kleiden. Darauf reagierte der Filmstar prompt und lud ein Instagram-Video hoch, in dem sie mit einer überdimensionalen Schleife auf dem Kopf und einem bauchfreien T-Shirt mit zwei aufgedruckten Hamstern auf der Brust zu sehen ist. Dazu schrieb Kate: "Ich dachte, ich lasse sie ihre Woche mit einem Schuss Freude beginnen, indem ich ein Haarnetz anziehe. Also für diejenigen von euch, die sich darüber aufregen: Schaut her, Bitches."

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

