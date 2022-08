Mit Freunden und Bruder: So war Cheyenne Ochsenknechts JGA

Cheyenne Ochsenknecht (22) feiert ihren letzten Tag als unverheiratete Frau. Seit rund vier Jahren ist die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (66) bereits mit ihrem Nino liiert. Anfang des Jahres stellte der gebürtige Österreicher dem Model die Frage aller Fragen. Und nun ist es so weit – Cheyenne wird ihrem Liebsten heute das Jawort geben. Doch zuvor feierte die Mama einer Tochter ihren Junggesellinnenabschied und ließ es dabei krachen.

Gemeinsam mit ihren Brautjungfern und ihrem Bruder Wilson Gonzalez (32), der auch ihr Trauzeuge ist, verbrachte sie ihren letzten Tag als unverheiratete Frau in einem schicken Hotel. Das Motto ihres JGAs schien "Pyjamaparty" zu sein – sowohl die Braut als auch ihre Brautjungfern und ihr Trauzeuge trugen seidene Schlafanzüge. "Wir gehen alle in Seidenpyjamas essen. Meine Mädels haben schwarz an, Willy hat auch schwarz an", freute sich die 22-Jährige in ihrer Instagram-Story. Anschließend ließ es die Gruppe im Hotel krachen. In einem mit Luftballons geschmückten Raum tanzten sie zu Musik und ließen es sich gut gehen.

Als Erinnerung an ihren Junggesellinnenabschied hat Cheyenne von ihren Brautjungfern noch ein kleines Geschenk bekommen. Die Freundinnen ließen ein gezeichnetes Bild anfertigen, auf denen sie alle zusammen mit der Braut zu sehen sind. Neben der Aufschrift "Team Bride" ist auch das Datum der Hochzeit darauf verewigt.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts JGA

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, August 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

