Nach dem Tod ihres Babys: So steht es um Lauren Goodger

Lauren Goodger (35) spricht über eine schwere Zeit. Die The Only Way Is Essex-Darstellerin hatte vergangenen Monat mit einem schlimmen Verlust zu kämpfen. Ihr zweiter Nachwuchs kam am 8. Juli zur Welt, doch einige Tage später folgte die Schocknachricht – ihr Baby verstarb nur wenige Tage nach der Geburt. Vor rund zwei Wochen fand die Beerdigung der kleinen Lorena statt. Jetzt teilt Lauren erstmals ihre Gedanken mit ihrer Community.

Die Mutter einer Tochter zeigte sich bei ihren Followern ehrlich. "Ich möchte mich bei allen für die Liebe und Unterstützung bedanken, die mir in den letzten Wochen in diesem schrecklichen Wirbelsturm entgegengebracht wurden! Ich lese eure Nachrichten und danke euch", schrieb die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story. Für die Britin sei es eine "traumatische Zeit" gewesen, aber sie habe auch wichtige Erkenntnisse sammeln können: "Es hat mir wirklich gezeigt, wer in meinem Leben sein soll, und ich liebe jeden Einzelnen von euch, danke. Ich habe nur ein paar und das ist alles, was ich brauche, und es hat mich einige lebenslange Lektionen gelehrt, wie hart es auch war."

Anfang Juli musste Lauren von einem weiteren geliebten Menschen Abschied nehmen. Ihr Ex-Freund Jake McLean kam bei einem Autounfall ums Leben. In ihrem Instagram-Profil gedachte sie ihres einstigen Partners und bat ihn, auf ihre Kleine aufzupassen. "Kümmere dich um mein Engelsbaby Lorena für mich", schrieb die Influencerin zu dem Video.

Getty Images Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im Mai 2021

Instagram / laurengoodger Jake McLean und Lauren Goodger, britische Influencer

