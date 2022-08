Nach Kobe Bryants Absturz: Feuerwehrmann total traumatisiert

Er wird diesen Tag nie vergessen. Über zwei Jahre ist es her, dass der Hubschrauber mit Kobe Bryant (✝41) und seiner Tochter Gianna (✝13) an Bord abstürzte und alle Insassen ums Leben kamen. Die Frau der Basketball-Legende, Vanessa Bryant (40), führt derzeit einen Rechtsstreit, denn offenbar sind von den Ersthelfern unerlaubt Fotos der Verstorbenen gemacht und veröffentlicht worden. Als Vanessa dies erfuhr, verklagte sie den Bezirk Los Angeles. Ein Feuerwehrmann machte nun seine Aussage.

Brian Jordan, ein Feuerwehrkapitän aus Los Angeles, war am Ort des Hubschrauberabsturzes, bei dem Kobe und acht weitere Personen ums Leben kamen. Er sagte am Montag aus, dass das Trauma, Zeuge des Unfalls geworden zu sein, ihn in den Ruhestand getrieben habe. "Es war entsetzlich und hat mich von meinem Job abgebracht", verriet er. "Ich war dort. Ich kann mich nicht daran erinnern, dort gewesen zu sein. Bitte hören Sie auf, mir die Szene zu beschreiben", flehte der ehemalige Feuerwehrmann den Richter im Laufe des Prozesses an.

Nach der Frage, ob er die Überreste von Kobe fotografiert habe, bat Brian darum, eine Pause zu machen und den Gerichtssaal zu verlassen. Als er zurückkam, sagte er: "Ich habe ein Bild in meinem Kopf, das nicht angenehm ist. Die Art und Weise, wie diese ganze Szene aussah, wird mich für immer verfolgen."

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna, Juli 2018

Getty Images Vanessa Bryant und Kobe Bryant, März 2018

Getty Images Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Gianna Bryant und Natalia Bryant, Juli 2016

