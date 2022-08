Selten! Madonna postet Schnappschuss mit all ihren Kindern

Madonna genießt die Zeit mit ihrer Familie! Die Musikerin ist stolze Mutter von sechs Kindern. Normalerweise hält sie ihren Nachwuchs weitgehend aus der Öffentlichkeit raus – lediglich ihre Tochter Lourdes Leon (25) steht als Model oft vor der Kamera. Vor wenigen Tagen stand nun ein ganz besonderes Ereignis für die Sängerin an: Am Dienstag feierte sie ihren ihren 64. Geburtstag mit ihren Sprösslingen in Italien. Zu diesem Anlass teilte Madonna nun einen superseltenen Schnappschuss mit all ihren Kids!

Auf ihrem Instagram-Account gewährte die "Material Girl"-Interpretin jetzt Einblicke in die Feierlichkeiten. Dabei postete die Queen of Pop auch eine Momentaufnahme, auf der sie mit all ihren Kindern Mercy (16), David (16), Rocco (22), Lourdes und den Zwillingen Estere (9) und Stelle (9) zu sehen ist. Auf dem Bild posieren sie nebeneinander – und wirken dabei total vertraut. Madonna zieht mit ihrem Look natürlich alle Blicke auf sich: Die Jubilarin trägt auf dem Foto ein schwarzes Spitzenkleid und rundet ihr Outfit mit einem weißen Zylinder mit schwarzem Schleier ab.

Doch nicht nur die gebürtige US-Amerikanerin hatte in Italien ordentlich was zu feiern: Ihr ältester Sohn Rocco ist am 11. August nämlich 22 Jahre alt geworden – und da durfte eine kleine Party mit der Familie natürlich nicht fehlen. "Von einem Löwen an den anderen! Alles Gute zum Geburtstag, Rocco", notierte die stolze Mutter unter einer ganzen Reihe von gemeinsamen Schnappschüssen.

Instagram / madonna Madonna im August 2022

Instagram / madonna Madonna und ihr Sohn Rocco Ritchie im August 2022

Instagram / madonna Madonna mit ihren Töchtern Stelle und Estere

