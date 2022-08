Partner-Look mit Töchtern: Madonna feiert 64. Geburtstag!

Und schon wieder ist ein Jahr um! Am 16. August wurde Madonna 64 Jahre alt. Ihr Alter sieht man der Sängerin nicht an. Die Musikerin tut offenbar alles, um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Ihre Fans lieben sie dennoch dafür, dass sie einfach ihr Ding durchzieht. Eines scheint jedoch sicher: Vor ihren Geburtstagen hat Madonna keine Angst. Wie jedes Jahr feierte sie auch jetzt ihren 64. mit viel Tamtam: Sie war in Italien und wählte für sich und ihre Töchter ganz besondere Looks aus!

Auf Instagram gab Madonna Einblicke in ihren 64. Geburtstag. Mit ihren Freunden und Familie flog die "La Isla Bonita"-Interpretin nach Sizilien, um ihren Ehrentag in einem Palast zu feiern. Als Outfit des Tages trug sie ein blau-weißes Dolce & Gabbana-Kleid mit Schuhen im gleichen Muster und einen blauen Hut. Besonders süß: Die Mutter kleidete ihre Zwillinge Stelle (9) und Estere (9) in ähnlich gemusterte Kleidern ein. Zu dem Foto schrieb sie: "Sizilianische Königinnen".

Zu den Gästen auf ihrem diesjährigen Geburtstag gehört auf jeden Fall nicht Ahlamalik Williams, mit dem Madonna drei Jahre zusammen war. Im April dieses Jahres hieß es, dass sich das Paar getrennt habe. Grund dafür sei nicht mal der Altersunterschied von 35 Jahren gewesen. Madonna soll einfach keine Zeit für eine Beziehung haben, erklärte ein Insider gegenüber The Sun. "Sie verstehen sich immer noch gut", beteuerte der Tippgeber.

