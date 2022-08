So schön strahlte Cheyenne Ochsenknecht in ihrem Brautkleid!

Cheyenne Ochsenknecht (22) hat den Schritt vor den Traualtar gewagt! Heute sollte der Tag der Tage sein: Nachdem Nino Sifkovits dem Model zum Jahreswechsel einen Antrag gemacht hatte, gaben sich die verliebten Turteltauben im Kreise ihrer Liebsten nun das Ja-Wort. Jetzt wurden die ersten Aufnahmen der Hochzeit im Netz veröffentlicht – und diese verrieten den Fans: So zauberhaft sah Cheyenne in ihrem Hochzeitskleid aus!

Auf Instagram ließ Cheyenne ihre Fans an ihrem großen Tag teilhaben, aber auch ihre Familie begleitete den Tag mit der Kamera. So filmte unter anderem Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32), wie seine kleine Schwester den Brautstrauß warf – womit er auch den Blick auf das Brautkleid der 22-Jährigen freigab: Cheyenne trug einen schlichten, schulterfreien Traum aus Weiß mit einem dazu passenden Schleicher. Um den Hochzeitslook komplett zu machen, wählte die Beauty weißen Schmuck aus Perlen. Auch in ihrer Story teilte sie ein Video, in dem sie ihr Outfit stolz präsentiert.

Bereits gestern war Chenyenne in ausgelassener Feierstimmung gewesen: Freunde und Familie organisierten für die TV-Bekanntheit ihren Junggesellinnenabschied. In einem Hotel genoss Cheyenne gemeinsam mit ihren Liebsten den Abend vor ihrem großen Tag.

Instagram / willywonkaweinhaus Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

Instagram / ninoclaus Nino und Cheyenne Ochsenknecht bei ihrer Hochzeit

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

