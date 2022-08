Einen Tag vor der Hochzeit: Cheyenne Ochsenknecht feiert JGA

Bei Cheyenne Ochsenknecht (22) wird es ernst! In einer romantischen Kulisse zwischen Rosen und Kerzen hat ihr Freund Nino und Vater ihrer Tochter Mavie vor der Kamera ihrer familieneigenen Soap um ihre Hand angehalten. Morgen ist es endlich so weit: Das Model wird ihren Partner nach vier Jahren Beziehung heiraten. Davor macht es aber noch mal ordentlich Party: Cheyenne feiert heute ihren Junggesellinnenabschied!

In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich mit Krönchen und Brautschärpe überglücklich auf einem Hotelbalkon. "Heute ist der letzte Tag als unverheiratete Frau!", stellte Cheyenne auch direkt klar. Mit ihren acht Brautjungfern und ihrem Trauzeugen, Bruder Wilson Gonzalez, will die 22-Jährige es also am Tag vor der großen Hochzeit noch mal ordentlich krachen lassen – und hat sich eine optimale Kulisse dafür ausgesucht! Sie zeigte das dekorierte Zimmer voller Hochzeitsdeko, Blumen und bunten Luftballons.

Auch Cheyennes anderer Bruder Jimi Blue (30) ist schon voll im Hochzeits-Fieber! Er besuchte den Friseur, um sich schick zu machen und bereitete seine Haut zusammen mit seiner Freundin Laura Marie Geissler mit Gesichtsmasken auf den großen Tag vor. "Ich mache mich fertig für euch, Cheyenne und Nino", schrieb der Schauspieler in freudiger Erwartung dazu.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts JGA-Zimmer

Instagram / willywonkaweinhaus Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im August 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie und ihrem Verlobten Nino

