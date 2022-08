Top oder Flop? Cathy Hummels zeigt sich in einem XXL-Mantel

Cathy Hummels (34) wagt sich an ein modisches Experiment! Die Influencerin gilt als eine wahre Stilikone und versorgt ihre Fans mit zahlreichen Tipps rund um Beauty und Fashion. Doch die Mutter eines Sohnes bespricht auch ein äußerst privates Thema mit ihrer Community – Cathy gab bekannt, dass sie und ihr Mann Mats Hummels (33) von nun an getrennte Wege gehen. Jetzt teilte Cathy eine interessante Aufnahme!

In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Follower zu einem Fotoshooting in Stuttgart mit. Cathy, die hauptsächlich für glamouröse Styles bekannt ist, posierte in einem XXL-Mantel vor der Kamera. Passend dazu kombinierte die 34-Jährige ein senfgelbes Kleid und braune Stiefel. "Laut meinem Co-Star ein wenig Sherlock Holmes", scherzte die Beauty über ihr Outfit. In dem Look fühle sich wie eine Prinzessin und sie würde es lieben, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.

Die Moderatorin ist aufgrund ihrer Arbeit oft unterwegs, dennoch hat Cathy viel Zeit für ihren Nachwuchs. Vergangene Woche machte sie sich mit ihrem Sohn Ludwig auf den Weg ins Disneyland Paris. "Im Disneyland ist die Welt noch in Ordnung. Es tut der Seele gut, einfach mal 'Spaß' zu haben und Freude", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Disneyland in Paris

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Disneyland Paris

