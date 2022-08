"Wird Internet sprengen": Nathalie Volk schreibt ein Buch!

Nathalie Volk (25) beschäftigt offenbar vieles, das sie mit der Welt teilen will! In den vergangenen Monaten sorgte das junge Model immer wieder für eine Menge Schlagzeilen – denn nicht nur ihre Trennung von Frank Otto (65), sondern auch die Beziehung zu Hells-Angels-Rocker Timur A. hatte viele überrascht. Inzwischen ist die Influencerin wieder mit dem Medienunternehmer zusammen. Doch auch mit ihren Äußerungen gegen Heidi Klum (49) und die Germany's next Topmodel-Produktion sorgte die einstige Model-Kandidatin für viel Aufmerksamkeit. Jetzt wurde bekannt: Nathalie schreibt ein Buch! Doch was wird sie darin enthüllen?

Wie Nathalie am Donnerstag via Instagram verkündete, arbeitet die 25-Jährige momentan an einem neuen Projekt – denn offenbar ist sie unter die Autoren gegangen. "Ich arbeite an meinem ersten Buch, das eines Tages das Internet sprengen wird", schrieb sie in ihrer Story zu einer Aufnahme, auf der man ein Schriftdokument auf einem Notebook sehen kann. Dabei scheint es ganz so, als hätte sie noch viele Details auf Lager, mit denen sie in Zukunft an die Öffentlichkeit gehen will.

Worum es in ihrem Buch genau gehen wird, hat Nathalie bisher noch offengelassen. Doch eines steht fest — genug Gesprächsstoff wird sie in jedem Fall haben. Immerhin verriet sie in Bezug auf die Beziehung zu Timur, dass ihr Ex ihr sogar verboten hätte, Kontakt zu ihrer Familie zu pflegen. Und auch in Sachen GNTM erhob Nathalie schwere Anschuldigungen und berichtete bereits von einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sie von den Dreharbeiten und der Zusammenarbeit mit Modelmama Heidi davongetragen hätte.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2017

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im August 2022

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Seid ihr gespannt, um was es in Nathalies Buch gehen wird?



