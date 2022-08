Adele ist voll verliebt: So gut läuft es mit ihrem Rich Paul

Adele (34) ist endlich wieder richtig glücklich! Nach der schmerzhaften Scheidung von Simon Konecki (48) hat die britische Musikerin in Rich Paul (40) einen neuen Partner gefunden und ist ganz vernarrt in den Sportmanager. Im September des letzten Jahres machten die beiden ihre Liebe öffentlich, im Mai sind sie bereits zusammengezogen – und gehen auch sonst mit großen Schritten in Richtung gemeinsamer Zukunft! Die Sängerin ist fest entschlossen, Rich zu heiraten und nach Sohn Angelo aus ihrer gescheiterten Ehe nun mit dem US-Amerikaner Nachwuchs zu bekommen...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de