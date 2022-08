Ashley Tisdale erfreut Fans mit "High School Musical"-Song

Alle High School Musical-Fans sind ganz aus dem Häuschen! Neben Zac Efron (34) und Vanessa Hudgens (33) wurde Ashley Tisdale (37) mit dem Teenie-Musical-Film berühmt – als verwöhnte Nachwuchssängerin Sharpay Evans stand die frischgebackene Mama für drei "High School Musical"-Filme und ein Spin-Off vor den Kameras. Nun reiste die Schauspielerin in die Vergangenheit zurück und schlüpfte noch einmal in ihre alte Rolle des Möchtegern-Stars Sharpay!

Auf TikTok postete Ashley gemeinsam mit dem YouTuber Christopher Olsen ein kurzes Video: Die 37-Jährige sang zu "I Want It All" aus dem dritten Film der "High School Musical"-Reihe und versuchte dabei, Chris zu animieren, mit einzusteigen – dieser reagierte prompt darauf. "Wie ich versuche, Chris dazu zu bringen, mir bei meinem TikTok zu helfen", schrieb Ashley zu dem lustigen Clip.

Obwohl Ashley gerne an ihre Zeit als Sharpay Evans zurückdenkt, würde sie eigenen Angaben nach nicht mehr in die Rolle der Diva schlüpfen wollen: "Ich habe das Gefühl, dass ich das einfach nicht noch einmal tun kann und der Rolle nicht mehr gerecht werden kann", betonte die US-Amerikanerin im vergangenen Jahr gegenüber Entertainment Tonight.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter Iris French

Getty Images Ashley Tisdale im November 2021

Getty Images Ashley Tisdale im März 2022

