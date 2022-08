"Habe es getan": NeNe Leakes ließ Brazilian Butt Lift machen

Für ihre Schönheit legt sich NeNe Leakes (54) schon mal unters Messer. Im Netz hält die The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin ihre Abonnenten stets über ihren Alltag auf dem Laufenden. So verriet sie Ende des vergangenen Jahres beispielsweise, dass sie nach dem Tod ihres Ehemannes Gregg wieder neu verliebt sei. Nun überraschte sie die Fans erneut: NeNe verriet jetzt, dass sie sich den Po hat aufspritzen lassen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 54-Jährige nun ein Video, in dem sie ihre Community an dem Beauty-Eingriff teilhaben ließ. "Ich habe es getan!", schrieb sie begeistert in dem Post. Anschließend erklärte sie ihren Followern noch ganz genau, was sie habe machen lassen: ein professionelles Brazilian Butt Lift alias eine Po-Vergrößerung sowie eine Fettabsaugung. In dem Clip erklärte NeNe zudem, dass sie nur "meine Problemzonen korrigieren" wolle, um "perfekt zu werden". Anschließend versicherte die Schauspielerin noch, dass sie fast dazu bereit wäre, ihr neues Aussehen zu enthüllen, sich die Fans jedoch noch etwas gedulden müssten.

Für NeNe ist es außerdem nicht das erste Mal, dass sie sich einer Beauty-Operation unterzog. So verriet sie beispielsweise, dass sie sich 2016 ihre Nase habe machen lassen – jedoch nur aus medizinischen Gründen. Auch bei ihrer Oberweite half die gebürtige New Yorkerin in der Vergangenheit bereits nach.

Instagram / neneleakes NeNe Leakes, "The Real Houswives of Atlanta"-Darstellerin

Instagram / neneleakes Gregg und NeNe Leakes

Instagram / neneleakes NeNe Leakes im Mai 2020

