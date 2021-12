NeNe Leakes (54) kann offenbar wieder nach vorne blicken. Vor rund drei Monaten musste die The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin einen schweren Verlust verkraften: Ihr Mann Gregg starb im Alter von 66 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Die gebürtige New Yorkerin betonte daraufhin immer wieder, wie sehr er ihr fehle. Inzwischen scheint sie jedoch wieder bereit für die Liebe zu sein: NeNe soll einen neuen Freund haben!

Wie TMZ berichtet, datet das Reality-Sternchen den Geschäftsmann Nyonisela Sioh. Mehreren Insidern zufolge soll er aus Liberia stammen und eine Anzugsfirma in North Carolina besitzen. Zudem soll der Ex-Mann von NeNes "The Real Housewives of Atlanta"-Kollegin Cynthia Bailey sozusagen den Date-Doktor gespielt und die 54-Jährige ihrem neuen Lover vorgestellt haben.

NeNe hat sich dazu bislang noch nicht persönlich geäußert. Auf Instagram teilte sie jedoch mehrere Schnappschüsse von ihrer Geburtstagsparty, auf denen sie neben einem unbekannten Mann posiert. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt die beiden am selben Abend ziemlich vertraut beim Tanzen. Ob es sich bei der Begleitung um Nyonisela handelt, ist aber unklar.

Instagram / porsha4real Gregg und NeNe Leakes, Reality-TV-Stars

Instagram / neneleakes NeNe Leakes und ein Partygast im Dezember 2021

Instagram / neneleakes NeNe Leakes bei ihrer Geburtstagsparty im Dezember 2021

