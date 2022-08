"Liebe macht blind"-Kandidat Shake wettert gegen die Show!

Abhishek Chatterjee hat offenbar die Nase gestrichen voll. In der vergangenen "Liebe macht blind"-Staffel lernte der Inder, der Shake genannt wird, Deepti Vempati kennen – und hielt schließlich um die Hand der hübschen Kandidatin an. Im Laufe der Zeit betonte er jedoch immer wieder, dass er sich körperlich nicht zu seiner Auserwählten hingezogen fühle – was den Fans, den Moderatoren und vor allem seiner Verlobten irgendwann ziemlich auf die Nerven ging. Zu einer Hochzeit kam es deshalb nie. Nun holte Shake gegen das beliebte Dating-Format aus!

Wie bereits in der ersten Staffel des Erfolgsformats soll es auch für den zweiten Durchgang der Serie eine Wiedersehensfolge geben – dabei sollen alle verheirateten und unverheirateten Paare zusammenkommen und ein Fazit ziehen. Wie Shake nun gegenüber TMZ erklärte, wird er jedoch nicht bei dieser Ausgabe dabei sein. Der Grund: Er ist sauer darüber, wie er in der Netflix-Show dargestellt wurde – und bezeichnete das Format dabei als "gescheitertes Experiment". Seiner Meinung nach seien die Moderatoren Nick (48) und Vanessa Lachey (41) ihm gegenüber nicht neutral geblieben und behauptete weiter, dass die Show die Kandidaten bloß ausnutzen würde.

Für die Art und Weise, wie er sich innerhalb der Show gegenüber Deepti verhalten hatte, entschuldigte er sich kurz nach der Ausstrahlung bei seiner Ex-Verlobten. "Deepti, einige der Dinge, die ich gesagt habe, tun mir wirklich leid. Dinge, die, ehrlich gesagt, einfach ungesagt hätten bleiben können oder anders hätten gesagt werden können", beteuerte er in einem Instagram-Video.

Instagram / thepuppydoc Abhishek Chatterjee und Deepti Vempati vor ihrer Hochzeit

Ser Baffo/Netflix Abhishek Chatterjee, Kandidat bei "Liebe macht blind" 2022

Instagram / thepuppydoc Deepti Vempati und Abhishek Chatterjee, "Liebe macht blind"-Stars

