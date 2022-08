Liebesupdate: Wie steht es um "Love Island"-Léon und Leonie?

Wie geht es dem Love Island-Traumpaar Leonie Weiß und Léon Hettwer? Die zwei trafen sich in der vergangenen Staffel der Kuppelshow und beschlossen danach: Sie wollten sich weiter kennenlernen und wurden ein Paar! Die einzige Hürde jedoch: Der Student wohnt in Lüneburg, während Leonie ihren Wohnsitz in NRW hat. Promiflash fragte jetzt nach: Wie läuft es derzeit bei dem TV-Couple?

Am Rande der Glow-Messe traf Promiflash auf die Beauty. Seit der Teilnahme bei "Love Island" sind nun schon einige Monate vergangen – doch sie ist weiterhin glücklich mit Léon. Nur die Fernbeziehung stört Leonie ein wenig: "Das ist nicht so schön. Das sucht man sich ja aber leider nicht aus und es wäre cooler, wenn er mein Nachbar wäre, aber wir meistern es noch ganz gut!" Bald fliegen die zwei zusammen in den Urlaub, sobald die Klausurenphase des 25-Jährigen geschafft ist.

Auf Dauer wollen die beiden Reality-TV-Teilnehmer jedoch nicht so weit voneinander weg leben. Denn ein Umzug ist schon in Planung, wie Leonie im Interview erzählte. "Wir sind da dran, aber wir beide können jetzt noch nicht. Ab nächstes Jahr vielleicht. Dann hat er irgendwann Praktikumszeit und kann das zu mir legen", erklärte sie.

RTLZWEI / Thomas Reiner Léon und Leonie, "Love Island"-Finalisten 2022

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß im Juli 2022

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Pärchen

