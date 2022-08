"Lösch das!": North West ist von ihrer Mama Kim K. genervt

North West (9) hat die Nase gestrichen voll! Seit Jahren steht ihre berühmte Mama Kim Kardashian (41) in der Öffentlichkeit – fast täglich versorgt sie unter anderem ihre Fans mit Bildern von sich im Netz. So gehört es aber auch für ihre älteste Tochter hin und wieder dazu, vor der Linse ihrer weltweit bekannten Mutter zu stehen. Jetzt postete Kim ein neues Video von sich und ihrer ältesten Tochter – das schien North dieses Mal aber gar nicht zu gefallen!

Auf ihrem Instagram-Account postete Kim einen lustigen Clip – zum Leid ihrer Tochter North. Gemeinsam mit ihr und ihrer Nichte Penelope Disick (10) fuhr die TV-Bekanntheit in einem Auto durch die Gegend. Dabei lief der Song "Versace on the Floor" von Bruno Mars (36), den Kim leidenschaftlich mitsang – auch die Kids forderte der Realitystar zum Singen auf. Doch darauf hatte North gar keine Lust: "Mama, bitte lösch das!", rief die 9-Jährige, während sie frustriert ihre Arme in die Luft warf. Penelope hingegen schwieg und lächelte inmitten des Wutanfalls ihrer kleinen Cousine verlegen in die Kamera.

Anders als North finden Kims Fans das kurze Video sehr unterhaltsam: "Kim, du musst doch das tun, was Königin North befielt!", "So werde ich in der Zukunft auch als Mutter sein" oder "Sie möchte lieber Papas Musik hören", schrieben einige Follower belustigt in die Kommentare.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im August 2022

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick im August 2021

The Hapa Blonde / BACKGRID / ActionPress Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West in Paris, Juli 2022

