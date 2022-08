Mike Heiters Song mit Laura Morante fällt bei den Fans durch

Mike Heiter (30) und Laura Morante (31) machen beruflich gemeinsame Sache! Der einstige Love Island-Teilnehmer und die ehemalige Are You The One?-Kandidatin sind seit über einem Jahr liiert. Die Turteltauben sind ein Herz und eine Seele und lassen ihre Community an ihrem Liebesglück gerne teilhaben. Jetzt verkündete das Paar überraschende Neuigkeiten – Laura und Mike haben einen gemeinsamen Song veröffentlicht! Doch was sagen die Fans dazu?

Mit "Belaire" will das TV-Paar dem Sommer richtig einheizen – auf Lauras Instagram-Profil gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack der Single. Während andere Reality-Sternchen wie zum Beispiel Calvin Kleinen (30) und Eugen Lopez von dem Lied begeistert sind, zeigten sich die Follower ziemlich unbeeindruckt! "Autotune regelt", hieß es unter dem Beitrag oder: "Selten so was Schlechtes gehört". "Was ist das denn?", fragte sich eine Userin, während ein Fan an die beiden appellierte: "Ganz schlimm! Lasst den Blödsinn."

Die zwei machen kein Geheimnis draus, dass sie gemeinsam auf Wolke sieben schweben. Vergangenes Jahr gab die Beauty im Rahmen einer Fragerunde einige Details bekannt. "Gott sei Dank harmonieren wir hauptsächlich. Aber wir streiten natürlich auch mal, das ist ganz normal. Wir haben aber meistens die gleichen Ansichten", verriet Laura in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de