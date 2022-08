Muttersprache Arabisch: Fiona Erdmanns Moe lernt nun Deutsch

Kann sich Fiona Erdmann (33) schon bald in ihrer Muttersprache mit ihrem Partner unterhalten? Seit fünf Jahren geht die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun schon mit ihrem Freund Moe durchs Leben. Gemeinsam mit seinen zwei Kindern lebt das Paar in Dubai. Weil Moe aus dem Libanon stammt und seine Muttersprache Arabisch ist, unterhalten sich die beiden in der Regel auf Englisch. Doch nun will er seine Sprachkenntnisse erweitern: Moe lernt neuerdings Deutsch, wie Fiona erzählte!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 33-Jährige ihren Lebensgefährten jetzt bei seiner neuesten Beschäftigung: Er bringt sich mithilfe einer App Deutsch bei. "Guten Morgen aus unserem Klassenzimmer aka Bett", scherzte die gebürtige Saarländerin und freute sich: "Moe lernt gerade jeden Tag ein paar Minuten Deutsch." Der Aussprache, die im Hintergrund zu hören ist, zufolge, macht er auch schon einige Fortschritte.

Ihre Kinder sollen ebenfalls von den verschiedenen Wurzeln ihrer Eltern und der vielfältigen Umgebung in Dubai profitieren. Über die Erziehung ihres Sohnes Leo berichtete Fiona: "Ich spreche nur Deutsch mit Leo. Moe spricht nur Arabisch mit ihm und wenn wir als Familie zusammen sind, sprechen wir Englisch." Somit wächst der Kleine dreisprachig auf.

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Mohammad

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe und ihrem Sohn Leo

