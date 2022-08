Nach Hochzeit: Cheyenne Hochzeit zeigt stolz ihren Ehering

So schön funkelt der Ehering von Cheyenne Ochsenknecht (22)! Nachdem sich die blonde Beauty und ihr Freund Nino Sifkovits zum Jahreswechsel verlobten, heirateten die Eltern einer kleinen Tochter gestern standesamtlich im Kreise ihrer Liebsten. Demnächst wollen sie sich auch während einer kirchlichen Trauung erneut das Jawort geben. Einen Tag nach der großen Feier zeigte Cheyenne jetzt zum ersten Mal ihren Fans den Ehering!

In einer Instagram-Story postete die Frischverheiratete einen kurzen Clip von ihrem neuen Schmuckstück. Passend zu ihrem glitzernden, silberfarbenen Verlobungsring mit pompösem Stein funkelt von nun an ein weiterer Ring an ihrem Finger: Das goldene Band zeigt augenscheinlich ein eingraviertes Muster. Zudem ist in der Mitte ein dezenter silberner Stein eingelassen – womöglich ein Diamant. Auf dem Video markierte sie außerdem ihren frisch angetrauten Ehemann Nino.

Bereits gestern hatte das Model via Social Media sein zauberhaftes Brautkleid gezeigt: Cheyenne wählte einen schlichten, schulterfreien Traum aus Weiß. Dazu kombinierte die kleine Schwester von Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) dezenten Schmuck aus weißen Perlen.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihren Ehering

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

