Noch kürzer: Anna-Maria Ferchichi trägt jetzt einen Bob

Anna-Maria Ferchichi (40) überrascht mit neuer Frisur. Bereits im Juli wagte die achtfache Mama eine krasse Veränderung. Sie trennte sich von ihren polangen Haaren und ließ sich einen schulterlangen Bob schneiden. Zwei Jahre lang habe sie zuvor über die Entscheidung, sich von ihrer Wallemähne zu trennen, nachgedacht. An ihren kürzeren Haaren scheint die Frau von Bushido (43) offenbar Gefallen gefunden zu haben: Anna-Maria hat sich ihre Haare nun noch kürzer schneiden lassen.

In ihrer Instagram-Story können die Fans der 40-Jährigen ihre neue Frisur bewundern. Statt einem Long-Bob trägt die Influencerin ihre Haarpracht nun kinnlang. Doch nicht nur die Länge ihrer Haare hat sich verändert – auch der Farbton ist ein anderer. Anna-Marias Haare kommen nun in einem satten Dunkelbraun daher.

Doch was hat die Achtfach-Mama vor wenigen Wochen dazu bewegt, ihre Haare zum ersten Mal so drastisch kürzen zu lassen? "Durch die Drillingsgeburt habe ich leider eine Menge Haare verloren", erklärte sie damals ihren Followern in ihrer Story. Zudem habe sie gestört, dass die nachwachsenden Haare "wie Antennen" ausgesehen hätten.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2021

