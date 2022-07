Nach Haarverlust: Anna-Maria Ferchichi trägt jetzt Long-Bob

Anna-Maria Ferchichi (40) wagt einen neuen Schnitt! Mit ihrem Mann Bushido (43) bekam sie im November 2021 Drillinge und ist seither stolze Achtfach-Mama – hat aber auch alle Hände voll zu tun. Trotzdem lässt sich die gebürtige Niedersächsin auf keinen Fall gehen. Auf ihr Äußeres legt sie immerhin viel Wert. Jetzt war es offenbar Zeit für eine Haar-Veränderung: Anna-Maria trägt nun einen Long-Bob!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 40-Jährige ihre neue Frisur. "Zwei Jahre darüber nachgedacht und es fühlt sich mehr als richtig an", freute sie sich über ihre Veränderung von polangen Haaren zu einem schulterlangen Bob. In ihrer Entscheidung scheint sie unter anderem eine Begleiterscheinung ihrer vergangenen Schwangerschaft bestärkt zu haben. "Durch die Drillingsschwangerschaft habe ich leider eine Menge Haare verloren", berichtete Anna-Maria. Seither wachsen viele Babyhaare nach, die "wie Antennen" aussehen. Nach elf Jahren mit langer Mähne hat sie deshalb nun den Schritt gewagt.

Der neue Haarschnitt scheint sogar ihren jüngsten Sprösslingen aufgefallen zu sein. "Amaya hat mich angeguckt wie eine Außerirdische. Sie hat auch hingegriffen", erzählte Anna-Maria von der Reaktion ihrer Drillinge. Die neunjährige Laila hingegen habe ihre Hand gehalten, als die Beauty auf dem Friseurstuhl gesessen hat.

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Tochter im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de