Supersüß! Dani Dyer hat sich Tattoo für Sohn stechen lassen

Dani Dyer (26) will ihren Sohn für immer ganz nah bei sich tragen. Im Januar 2021 hatte die Britin überglücklich bekannt gegeben, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt habe. Wenig später verriet sie dann auch den Namen des Kleinen: Ihr Sohn heißt Santiago. Seitdem gibt die Britin auf ihrem Social-Media-Account auch immer wieder süße Einblicke in ihren Alltag als Mama. Nun präsentierte Dani stolz ihr neues Tattoo, das ihrem Nachwuchs gewidmet ist.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Fernsehpersönlichkeit nun einen Schnappschuss ihrer neuen Körperkunst, die ihren seitlichen Rippenbogen ziert. In römischen Ziffern ist dort das Geburtsdatum ihres Sohnes zu lesen: der 23. Januar des vergangenen Jahres. "Neues Tattoo", kommentierte Dani die Aufnahme schlicht und versah das Foto noch mit einem begeisterten Herz-Augen-Emoji. Auch in ihrem Feed postete sie das Bild gemeinsam mit einigen Eindrücken ihrer Reise durch Italien.

Wie glücklich ihr Nachwuchs die 26-Jährige macht, brachte sie in der Vergangenheit schon einige Male zum Ausdruck. So schwärmte sie im vergangenen Jahr geradezu von Santiago. "Mein absoluter Stolz und meine Freunde. Morgen wirst du sechs Monate, du wunderschöner Junge", schrieb Dani seinerzeit zu einer gemeinsamen Aufnahme, auf der sie dem kleinen Mann einen dicken Kuss auf die Stirn drückt.

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und ihr Sohn im Juli 2022

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyers Tattoo für ihren Sohn

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im Augsut 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de