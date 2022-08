Trotz Wendlers Schulden: Laura Müller genießt Luxus-Leben

Wie steht es finanziell um Michael Wendler (50) und Laura Müller (22)? Um die Zahlungsfähigkeit des Schlagerstars scheint es momentan nicht gut bestellt zu sein. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der "Egal"-Sänger sogar aus seiner Villa ausziehen muss. Doch auf den Lebensstil des Musikers und seiner Frau Laura scheint sich der Engpass kaum auszuwirken: Die Beauty genießt nämlich weiterhin ihr Luxus-Leben.

Wie Bild berichtete, soll Laura mit Auftritten in TV-Shows wie Let's Dance und Deutschland sucht den Superstar sowie mit ihren Social-Media-Kooperationen zwischen 2019 und 2021 rund 510.000 Euro verdient haben. Das Geld sei allerdings nicht direkt an das Ehepaar, sondern an eine US-Firma geflossen, deren Geschäftsführerin Wendlers Tochter Adeline Norberg (20) ist.

Timo Berger, mit dem der Wendler in der Vergangenheit zusammenarbeitete, hat eine klare Meinung zu der finanziellen Lage des Paares. "Laura wird von ihm ausgenommen. Aber solange sich die Luxustaschen stapeln, ist die Welt für sie in Ordnung", sagte er gegenüber dem Blatt.

