Blaue Haare: Will Vanessa Kunz ihre GNTM-Frisur noch ändern?

Vanessa Kunz' Haare sind immer noch blau! Die Beauty nahm an der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel teil und auch sie blieb bei dem berühmten Umstyling nicht verschont. Sie musste sich von ihrer braunen Mähne trennen und bekam einen türkisen Bob mit Pony verpasst. Ein ziemlich auffälliger Look, von dem sie sich auch Monate nach der Show noch nicht getrennt hat. Warum bleiben Vanessas Haare so knallig?

Auf der Glow sprach die Influencerin mit Promiflash über das Thema und gestand: "Ich bleibe noch dabei. Ich glaube, es wäre schade, das direkt wieder zu ändern, weil es schwer wäre, zurück zu Blau zu gehen." Vanessa vermisse zwar ihre braunen Haare, scheint sich mit diesem Look aber auch angefreundet zu haben. Dabei sei sie anfangs ziemlich geschockt gewesen.

"Ich denke, der Schock kam daher, dass ich zuvor noch nie eine solch krasse Veränderung hatte, geschweige denn überhaupt eine andere Haarfarbe", hatte sie bereits in einem früheren Promiflash-Interview erklärt. Jetzt gehören Veränderungen sogar zu ihren Beauty-Tricks dazu: "Ich finde einfach, dass man sich trauen sollte, Sachen auszuprobieren, um seinen perfekten Look zu finden."

