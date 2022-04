Die Top Ten steht fest! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel hatten die Kandidatinnen wieder die Chance, sich vor Heidi Klum (48) zu beweisen. Dabei stand so einiges auf dem Programm: Ein Trampolinshooting in luftigen Höhen sowie ein Catwalk der besonderen Art – die Anwärterinnen mussten durch ein Labyrinth schreiten. Doch für Vanessa ist der Traum vom Sieg geplatzt. Die Zuschauer sind davon alles andere als begeistert!

In einer Umfrage von Promiflash konnten die Leser darüber abstimmen, ob sie Vanessas Rauswurf nachvollziehen können. Dabei sind sich die Fans offenbar ziemlich einig: 963 von 1.158 Teilnehmern (83,2 Prozent, Stand: 22. April, 6:40 Uhr) sind der Meinung, dass es durchaus schlechtere Kandidatinnen gab und finden die Entscheidung unfair. Lediglich 195 Voter (16,8 Prozent) denken, dass Vanessa nicht abgeliefert hat.

Auch im Netz machen die Fans ihrem Ärger über das Show-Aus der Schönheit mit den türkisfarbenen Haaren Luft. Auf Instagram finden sich User-Kommentare wie "Das kann man nicht verstehen", "Schade, ich fand sie mega! Sie war meine Favoritin" und "Ich war mir so sicher, dass sie ins Finale kommt".

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

ProSieben / Richard Hübner Noëlla, Vanessa, Vivien, Luca und Sophie bei "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, Model

