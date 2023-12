Tschüss GNTM-Frise! Vanessa Kunz hat wieder lange Haare

Sie stattete dem Friseur einen Besuch ab! Vanessa Kunz hatte 2022 zu Heidi Klums (50) Auserwählten gezählt und war Teil der 17. Germany's Next Topmodel-Staffel. In der Show verpasste die Modelmama ihr ein krasses Umstyling. Aus einer braunen langhaarigen Mähne wurde ein auffälliger Kurzhaarschnitt in Türkis. Obwohl sie sich zuerst an den neuen Look gewöhnen musste, trug sie die farbenfrohe Frisur auch noch nach der Castingshow weiter – bis jetzt! Vanessa entscheidet sich für eine haarige Veränderung!

Auf Instagram teilt die GNTM-Kandidatin ihre neue Frisur! Aus kurz ist wieder lang geworden. Statt dem Bob mit Pony trägt sie nun eine sehr lange dunkelbraune Haarpracht. "Wow, eine neue Ära wurde hiermit eröffnet", schwärmt das Model unter seinem Post und bedankt sich für das Ergebnis. Unter dem Foto erntet die Neu-Brünette zahlreiche Komplimente. "Sehr schöne und gute Arbeit. Es steht dir super", kommentiert beispielsweise ein Nutzer.

Auch wenn sie sich mit ihrem neuen Aussehen sichtlich wohlfühlt, fand sie die türkise Überraschung auf ihrem Kopf nach einem kurzen Schock auch gar nicht so schlimm. "Krass, ich erkenne mich gar nicht wieder", war damals ihr erster Gedanke gewesen, offenbarte die Influencerin gegenüber Promiflash. Dennoch konnte sie sich mit der Zeit mit der Typveränderung anfreunden.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

Instagram / vanessalealia Vanessa Kunz im Dezember 2023

Anzeige

Instagram/ vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de