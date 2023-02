Ein Jahr nach GNTM: Vanessa Kunz startet in New York durch

Sie erobert die Laufstege! Vanessa Kunz nahm im vergangenen Jahr an Germany's next Topmodel teil. In der Show war ihr beim Umstyling ein blauer Bob verpasst worden. Trotzdem hatte Heidi Klum (49) die Beauty damals kurz vor den Top 10 rausgeschmissen. Aber auch nach der Casting-Sendung läuft es offenbar richtig gut für das Model. Nicht nur in Berlin lief sie über den Laufsteg – Vanessa war auch bei der New York Fashion Week dabei!

Nachdem die Stuttgarterin erst im Januar bei der Berliner Fashion Week für Designer Marcel Ostertag präsentiert hatte, war sie nun in New York unterwegs. Ihren rund 129.000 Netz-Fans gab die Influencerin dabei einige Einblicke von ihrer Zeit im Big Apple. Auch einen Schnappschuss von einer Modenschau teilte sie: Mit schwarzem Make-up-Look und coolem Jeans-Outfit posierte sie mit einem Kollegen bei der Show des deutschen Designers Samuel Gärtner.

Auch über ein Jahr nach den GNTM-Dreharbeiten rockt Vanessa noch ihre knallblauen Haare, die mittlerweile etwas rausgewachsen sind. Will sie bald wieder komplett ihre braune Naturhaarfarbe zurück? "Ich bleibe noch dabei. Ich glaube, es wäre schade, das direkt wieder zu ändern, weil es schwer wäre, zurück zu Blau zu gehen", hatte sie im vergangenen Jahr in einem Promiflash-Interview berichtet.

Instagram / vanessalealia Fadi Spital und Vanessa Kunz im Februar 2023

Instagram / vanessalealia Vanessa Kunz im Februar 2023

Instagram / vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, Model

