18 Jahre GNTM-Umstyling: Das waren die krassesten Looks!

Endlich ist es so weit! Heidi Klum (49) sucht derzeit zum 18. Mal nach Germany's next Topmodel. Heute Abend gibt es neue Looks für die Girls und das bedeutet, dass nicht nur Haare gekürzt und gefärbt werden – erfahrungsgemäß werden auch einige Tränen fließen. Das Drama um die langen Mähnen wird von den Fans jedes Jahr gespannt erwartet. Seit Lena Gercke (35) 2006 als langhaarige Blondine in die Sendung gekommen war und mit einem Kurzhaarschnitt gewann, ist einiges passiert: Promiflash blickt auf die krassesten Verwandlungen der vergangenen Staffeln zurück.

Kim Hnizdo (26) widerfuhr zehn Jahre später ein ähnliches Schicksal: Auch sie musste sich von ihrem langen Haar verabschieden und hatte sogar überlegt, die Show zu verlassen. Letztendlich war sie die Gewinnerin der Staffel. Mareike Beluga (28), die die Show vor zwei Jahren in der neunten Folge verließ, musste sich ebenfalls an einen "Jungenhaarschnitt" gewöhnen, doch bereute das Umstyling nicht. Gegenüber Promiflash hatte sie berichtet: "Für das Model-Business sind die neuen Haare natürlich super. Ich steche hervor und der Look unterstreicht meinen Charakter – crazy, wild und frech"

Auch in Sachen Farbe ist Heidi immer für eine Überraschung gut. Das durfte Romina Palm (23) 2021 am eigenen Leib erfahren – ihr brauner Bob erstrahlte nach dem Umstyling in einem leuchtenden Knallrot. In der Sendung klagte sie unter Tränen, sie sehe aus wie eine 16-Jährige, deren Herz gebrochen wurde. Auch Vanessa Kunz war nicht begeistert von ihrer Veränderung. Sie bekam einen kurzen Bob mit Pony in Türkis. In der Show trauerte sie ihrer braunen Mähne nach und kündigte sogar an, die Farbe danach zu ändern. Doch auch heute rockt das Model noch den ungewöhnlichen Farbton! "Ich bleibe noch dabei. Ich glaube, es wäre schade, das direkt wieder zu ändern, weil es schwer wäre, zurück zu Blau zu gehen", erklärte sie Promiflash.

