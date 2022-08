Dreißiger: Demi Lovato freut sich auf neuen Lebensabschnitt

Für Demi Lovato (30) stehen aufregende Jahre bevor. Seit mittlerweile 14 Jahren steht die in Albuquerque geborene Beauty nun schon auf der Bühne und begeistert die Fans regelmäßig mit ihrer Musik. Am 20. August stand für die Sängerin dann ein ganz besonderer Tag an: Die "Camp Rock"-Darstellerin feierte ihren 30. Geburtstag. Jetzt verriet Demi, dass sie sich sehr auf den neuen Lebensabschnitt freut.

In einem Interview mit Apple Music über ihr neues Album "HOLY FVCK" sprach die Schauspielerin neben ihrer Überdosis und der Inspiration für ihre Musik auch über ihr Alter. So verriet sie beispielsweise, dass sie sehr gespannt auf den neuen Lebensabschnitt sei. "30 zu werden, hat mir die Augen geöffnet, denn es fühlt sich an, als würde sich eine Tür zu einem ganz neuen Kapitel meines Lebens öffnen", berichtete Demi aufgeregt. Durch diese "Tür" könne sie Dinge wie zum Beispiel ihre Bestimmung im Leben sehen. Zudem wolle sie sich in ihren Dreißigern eine Auszeit nehmen, um an ihrer Spiritualität zu arbeiten und um an Orte zu reisen, an denen sie noch nie war.

"Wenn ich all das getan habe, möchte ich mir Zeit dafür nehmen, eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen", fuhr die "Skyscraper"-Interpretin fort. Sie wolle sich außerdem auf Dinge außerhalb des Musik-Business konzentrieren, die ihr Freude bereiten – denn diese Branche sei während ihrer Jugend alles gewesen, was sie gekannt habe.

