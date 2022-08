Nach Überdosis: So dankbar ist Demi Lovato für ihre Familie

Demi Lovato (29) verarbeitet ihre Vergangenheit in ihren Songs. Die Sängerin wurde bereits als Jugendliche zum Weltstar – mit ihrer Musik erreichte sie ein Millionenpublikum. Doch die "Heart Attack"- Interpretin musste sich 2018 ins Leben zurückkämpfen: Jahrelang hatte sie an einer Alkohol- und Drogensucht gelitten, bis es zu einer Überdosis kam. Nach ihrer Genesung konzentriert sich Demi nun auf ihre Karriere und spricht in ihrem neuen Album ernste Themen an.

Im Gespräch mit Apple Music zeigt sich Demi sehr offen. Die Therapie sei für sie eine "Lernerfahrung" gewesen, denn ihr Umfeld musste erst wieder lernen, ihr zu vertrauen. Doch den Entzug musste die Camp Rock-Darstellerin nicht alleine durchstehen. "Meine Familie ist unglaublich", betonte die 30-Jährige. Sie fügte hinzu, dass sie sich noch immer Sorgen machen würden: "Das wird wahrscheinlich nie verschwinden, nach dem, was ich ihnen angetan habe. Das hat dazu geführt, dass sie leiden mussten."

Im Interview sprach Demi auch über ihre Nahtoderfahrung. Wie ernst es um sie stand, machte sie in einem schockierenden Geständnis deutlich: "[...] Ich meine, als sie mich fanden, lief ich blau an, und der Arzt sagte, ich hätte noch fünf bis zehn Minuten Zeit. Wäre niemand zur rechten Zeit gekommen, wäre ich heute nicht mehr hier."

Anzeige

Getty Images Demi Lovato beim Global Citizen Live Festival

Anzeige

Getty Images Demi Lovato mit dem Cast von "Camp Rock" 2008

Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei der Premiere ihrer Dokumentation

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de