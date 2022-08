Erste Fotos: Hier haben Ben Affleck und Jennifer geheiratet

Für ihre Hochzeit haben sich Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) eine traumhafte Location ausgesucht. Erst vor wenigen Wochen verkündete die Sängerin, dass sie und der Schauspieler spontan in Las Vegas geheiratet haben. Am Samstag fand dann auch endlich die große Feier mit ihren Freunden und der Familie statt. Nun sind die ersten Bilder von J.Lo und Bens märchenhafter Trauung aufgetaucht.

Der Filmstar und die Musikerin gaben sich auf dem am Wasser gelegenen Anwesen des 50-Jährigen in Georgia das Jawort – umgeben von einer idyllischen Landschaft. Die Dekoration des Veranstaltungsortes war in strahlendem Weiß gehalten. Auch der lange Teppich, auf dem die Gäste sowie das Brautpaar vom Haus zum Traualtar schritten, war weiß.

Zahlreiche prominente Gäste wohnten der großen Hochzeitsfeier des Paares auf Bens Anwesen bei. Bereits am Freitagabend haben die Feierlichkeiten begonnen. Die Hochzeitsgesellschaft fand sich zu einem Probedinner zusammen. Insgesamt drei Tage lang soll die Feier andauern.

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez' Hochzeit, 2022

ActionPress Ben Afflecks Villa in Georgia

ActionPress Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck

